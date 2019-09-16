ЦНИИточмаш готов разработать новый пистолет для космонавтов

СЕГОДНЯ 11:05 2019-09-16T11:31:45+03:00

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Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения готов разработать новый космический пистолет. Об этом сообщили в пресс-службе ЦНИИточмаш, комментируя недавнее заявление Роскосмоса.

Дело в том, что сейчас корпорация рассматривает вопрос повторного внесения оружия в аварийный запас космонавтов. До 2007 года члены экипажей кораблей всегда брали с собой пистолеты на случай, если посадка будет осуществлена в опасном или труднодоступном месте. Сначала это был пистолет Макарова, а с 1986-го - трехствольный ТП-82.

"Учитывая богатый опыт института в разработке различных видов стрелкового оружия, предприятие в случае получения заказа готово приступить к его выполнению", - цитирует РИА Новости представителя пресс-службы института.

Сайт kp.ru писал, что ранее было предложено разработать быстроходный катер для спасения космонавтов в открытых водах.

ИСТОЧНИК KP.RU