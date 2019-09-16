2019-09-16T11:47:53+03:00
Политика

Российские военные проведут инспекцию бельгийских полигонов

Проверки состоятся на текущей недели
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Российские военные проведут проверки на полигонах в БельгииРоссийские военные проведут проверки на полигонах в БельгииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В период с 16 по 19 сентября представители Минобороны России проведут инспекцию отдельных военных полигонов и учебных частей на территории Бельгии. Проверки состоятся в рамках реализации Венского документа 2011 года. Об этом сообщил начальник российского национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«Российские специалисты проинспектируют на бельгийской территории район площадью около 10 тыс. кв. км. Они посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о находящихся в указанном районе воинских частях», - цитирует Рыжкова сайт телеканала «Звезда».

Он добавил, что бельгийские военные обязаны будут также предоставить российской инспекционной комиссии всю информацию об учениях, которые проходят на проверяемых территориях.

Добавим, что в свою очередь в это же время проверки в России проведет комиссия их Румынии. Военные посетят полигоны и учебные части в Нижегородской, Владимирской и Ивановской областях. Помимо этого инспекторы получат информацию об учениях «Щит Союза — 2019», которые проходят в этом районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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