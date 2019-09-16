2019-09-16T12:02:01+03:00
Дом. Семья

В Австралии злой тюлень помог задержать наркоторговцев

Животное преградило путь преступникам
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Австралии тюлень помог задержать преступников. Фото: Евгений ЕфремовВ Австралии тюлень помог задержать преступников. Фото: Евгений Ефремов
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Австралийские полицейские смогли задержать двух наркоторговцев благодаря разгневанному тюленю. Животное разозлилось, что его разбудили и не хотело пропускать мужчин с наркотиками на берег.

34-летний гражданин Великобритании Грэхэм Палмер и 51-летний француз Антуан Дисента попытались ввезти в Австралию около тонны наркотиков на своей яхте. Стоимость незаконного груза составляла порядка 553 миллионов фунтов. Однако незнакомое и подозрительное судно в море заметили местные рыбаки и немедленно сообщили в полицию.

Когда яхта пристала к берегу ее пассажиры попытались сбежать с наркотиками, однако дорогу им преградил огромный злой тюлень.

«Они разбудили его. Тюлень заревел и начал двигаться на этих парней, так что им пришлось выбирать: попытаться пройти мимо него или быть арестованными. Они выбрали второй вариант», - цитирует полицию сайт телеканала «Звезда».

В результате, полиция задержала преступников и изъяла наркотики. Стражам порядка предстоит выяснить, откуда прибыла такая большая партия незаконного вещества. Контрабандистам же грозит тюремное заключение, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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