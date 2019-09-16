2019-09-16T14:19:39+03:00
Политика

Песков: конкретной даты встречи "нормандской четверки" пока нет

В Кремле ведется оценка перспектив продуктивности такого саммита
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель Кремля Дмитрий ПесковПредставитель Кремля Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Конкретных сроков проведения встречи члены "нормандской четверки" пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока осуществляются контакты с тем, чтобы провести возможные перспективы продуктивности встречи в верхах", - сказал представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что в администрации президента уже ознакомились с озвученной Киевом позицией относительно "формулы Штайнмайера" и урегулирования конфликта на востоке Украины в целом, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что в Кремле допускают проведение встречи в "нормандском формате" уже в октябре, но лишь при определенных условий. Москва требует окончательного урегулирования вопроса с разведением сил и средств в пилотных районах Донбасса, письменной фиксации "формулы Штайнмайера" (механизм введения в действие закона об особом статусе ДНР и ЛНР) и предварительного согласования итогов саммита.

ИСТОЧНИК KP.RU

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