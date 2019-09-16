2019-09-16T15:44:30+03:00
Общество

Работу Минфина Якутии высоко оценили на Московском финансовом форуме

Все представленные республикой проекты заняли призовые места
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в Московском финансовом форуме.Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в Московском финансовом форуме.
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12-13 сентября в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве прошел Московский финансовый форум, в котором принял участие глава Якутии Айсен Николаев. В своем выступлении Айсен Сергеевич отметил, что площадка для профессионального обсуждения наиболее актуальных проблем, выработки эффективных решений в области финансовой политики и тиражирования лучших практик является одним из значительных событий в жизни страны.

Особо Айсен Николаев остановился на новациях, которые обсуждены на площадке Форума, в том числе на предложении премьер-министра Дмитрия Медведева о новых мерах поддержки инвестиционной активности компаний, реализующих крупные проекты. Глава республики также отметил, что сегодня Якутия является одним из лидеров по основным показателям экономики. «Рост валового регионального продукта в республике гораздо выше среднероссийского. Если в целом по стране рост составляет порядка 1,5%, то у нас в Якутии – 5%, а промышленный рост – 8-9%. Эти темпы надо сохранить для того, чтобы более опережающими темпами развивались Республика Саха (Якутия) и Дальний Восток, и чтобы это сказалось на качестве жизни людей», – выразил уверенность Айсен Николаев .

Надо отметить, что и работа Минфина Якутии была высоко оценена на Московском финансовом форуме. Так, все проекты, которые представила республика на мероприятии, были удостоены призовых мест. Награждение прошло в рамках пленарной сессии «Эффективность управления бюджетными расходами: международный опыт и российская практика». Здесь участники обсудили лучшие мировые практики в этой области, уникальность российского опыта и задачи повышения эффективности бюджетных расходов.

Работа Минфина Якутии была высоко оценена на Московском финансовом форуме.

Работа Минфина Якутии была высоко оценена на Московском финансовом форуме.

Алексей Лавров, заместитель министра финансов России во время награждения в своей вступительной речи пояснил, что лучший способ повысить эффективность бюджетных расходов — вовлечь в бюджетный процесс граждан, общественные организации: «Они лучше любых контролеров разберутся, где правда, где — нет. Для этого нам нужно поддержать открытость бюджетов, подавать для населения бюджеты наглядно, в интересной, понятной, открытой форме, реализовывать проекты бюджета в интерактивном формате. И у нас в министерстве есть два таких проекта, среди них — проходящий несколько лет конкурс «Бюджет для граждан». И мы с удовольствием вручаем дипломы победителям этого конкурса».

Так, проект «VII ТВ-олимпиада по финансам и экономике среди обучающихся 11 классов общеобразовательных учреждений» Минфина Якутии стал победителем в номинации «Бюджет для граждан от юридических лиц». II место в номинации «Лучший проект регионального бюджета» занял проект «Информационная брошюра Якутии «Бюджет для граждан». Также в номинации «Лучшее event-мероприятие» II и III место заняли проекты «Республиканская выставка-ярмарка финансовых и социальных услуг» и «Республиканский конкурс эссе для школьников «Я и финансы».

Всего на конкурс было представлено более 130 проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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