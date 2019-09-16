Работу Минфина Якутии высоко оценили на Московском финансовом форуме

СЕГОДНЯ 15:44 2019-09-16T15:44:30+03:00

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12-13 сентября в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве прошел Московский финансовый форум, в котором принял участие глава Якутии Айсен Николаев. В своем выступлении Айсен Сергеевич отметил, что площадка для профессионального обсуждения наиболее актуальных проблем, выработки эффективных решений в области финансовой политики и тиражирования лучших практик является одним из значительных событий в жизни страны.

Особо Айсен Николаев остановился на новациях, которые обсуждены на площадке Форума, в том числе на предложении премьер-министра Дмитрия Медведева о новых мерах поддержки инвестиционной активности компаний, реализующих крупные проекты. Глава республики также отметил, что сегодня Якутия является одним из лидеров по основным показателям экономики. «Рост валового регионального продукта в республике гораздо выше среднероссийского. Если в целом по стране рост составляет порядка 1,5%, то у нас в Якутии – 5%, а промышленный рост – 8-9%. Эти темпы надо сохранить для того, чтобы более опережающими темпами развивались Республика Саха (Якутия) и Дальний Восток, и чтобы это сказалось на качестве жизни людей», – выразил уверенность Айсен Николаев .

Надо отметить, что и работа Минфина Якутии была высоко оценена на Московском финансовом форуме. Так, все проекты, которые представила республика на мероприятии, были удостоены призовых мест. Награждение прошло в рамках пленарной сессии «Эффективность управления бюджетными расходами: международный опыт и российская практика». Здесь участники обсудили лучшие мировые практики в этой области, уникальность российского опыта и задачи повышения эффективности бюджетных расходов.

Работа Минфина Якутии была высоко оценена на Московском финансовом форуме.

Алексей Лавров, заместитель министра финансов России во время награждения в своей вступительной речи пояснил, что лучший способ повысить эффективность бюджетных расходов — вовлечь в бюджетный процесс граждан, общественные организации: «Они лучше любых контролеров разберутся, где правда, где — нет. Для этого нам нужно поддержать открытость бюджетов, подавать для населения бюджеты наглядно, в интересной, понятной, открытой форме, реализовывать проекты бюджета в интерактивном формате. И у нас в министерстве есть два таких проекта, среди них — проходящий несколько лет конкурс «Бюджет для граждан». И мы с удовольствием вручаем дипломы победителям этого конкурса».

Так, проект «VII ТВ-олимпиада по финансам и экономике среди обучающихся 11 классов общеобразовательных учреждений» Минфина Якутии стал победителем в номинации «Бюджет для граждан от юридических лиц». II место в номинации «Лучший проект регионального бюджета» занял проект «Информационная брошюра Якутии «Бюджет для граждан». Также в номинации «Лучшее event-мероприятие» II и III место заняли проекты «Республиканская выставка-ярмарка финансовых и социальных услуг» и «Республиканский конкурс эссе для школьников «Я и финансы».

Всего на конкурс было представлено более 130 проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU