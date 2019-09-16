Спасателей в Италии будут судить за гибель 200 мигрантов при кораблекрушении

СЕГОДНЯ 17:46 2019-09-16T17:53:55+03:00

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Офицеры служб спасения Италии престанут перед судом по делу о кораблекрушении 2013 года. Шесть лет назад у берегов Италии пошел ко дну корабль с мигрантами на борту. В этом ЧП погибли больше 200 человек, 60 из них – дети.

Как сообщает телеканал Rai News 24, это крупнейшее по числу погибших происшествие в Италии. На заседание спасатели придут в качестве обвиняемых. Их подозревают в нарушении служебных обязанностей, а также преднамеренном убийстве.

На большой лодке в Италию направлялись около 500 беженцев из Эритреи, Ганы и Сомали. Они планировали доплыть до итальянского острова Лампедуза. Причиной стал пожар на корабле. Береговая охрана успела спасти около 160 человек. Действовали спасатели по инструкции или намеренно не помогали тонувшим мигрантам, теперь определит суд – заседание назначено на 3 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU