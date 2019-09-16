2019-09-16T20:49:08+03:00
Происшествия

На Украине расстреляли бывшего ополченца ДНР

Неизвестный позвонил в дверь квартиры Романа Джумаева, а когда тот открыл дверь – выстрелил в упор
Юлия САЛЬНИКОВА
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Убитый был ополченцем ДНРУбитый был ополченцем ДНРФото: REUTERS
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В Мариуполе расстреляли у порога квартиры бывшего ополченца Донецкой народной республики Романа Джумаева. Как сообщает «0629.com.ua», убийство произошло около 11.00 в понедельник 16 сентября. Злоумышленник зашел в подъезд дома Джумаева, поднялся на нужный этаж и позвонил в дверь. Когда хозяин квартиры открыл – неизвестный выстрелил в упор. От полученных ран Джумаев скончался на месте. Позже сотрудники полиции обнаружат на теле убитого семь следов от пуль.

За несколько дней до нападения бывший ополченец был отпущен судом из СИЗО под домашний арест.

- О выстрелах в квартире многоэтажки в полицию сообщила соседка. На место были направлены следственно-оперативная группа, - сообщает национальная полиция Украины.

Опубликованы приметы нападавшего: возраст 30-40 лет, рост около 180 сантиметров, убийца был одет в черные брюки и футболку такого же цвета. Возбуждено уголовное дело по статье за умышленное убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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