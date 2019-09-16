2019-09-16T21:14:10+03:00
Общество

В России изменили правила выхода в отпуск

Работникам дали право писать заявления в электронном виде, но воспользоваться возможностью смогут не все
Юлия САЛЬНИКОВА
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Заявления на отпуск можно писать в электронном видеЗаявления на отпуск можно писать в электронном видеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В трудовой кодекс внесли изменения, согласно которым россияне смогут уходить в отпуск по электронному заявлению. При этом им не обязательно будет писать бумажный вариант, и нести его руководителю организации. Правда, нововведение касается только тех организаций, которые в трудовом договоре закрепили условия на электронный документооборот.

Если это условие соблюдено, то электронное заявление имеет ту же юридическую силу, что и бумажный вариант. В кодексе есть уточнение – если работник пожелает пойти отдыхать вне установленного графика отпусков, то все-таки придется писать заявление от руки и нести на подпись лично.

Еще одно нововведение касается выплаты «отпускных». Пособие с 1 октября обязаны выплачивать минимум за три рабочих дня до отдыха сотрудника.

Сайт kp.ru писал, что нужно знать сотруднику о правилах выхода в отпуск - сроки написания заявления и какие виды отпуска существуют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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