2019-09-17T02:12:24+03:00
Политика

В Нью-Йорке открывается 74-я сессия Генассамблеи ООН

В центре внимания предстоящих дискуссий – более 170 вопросов международной повестки дня
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Штаб-квартира ООН в Нью-ЙоркеШтаб-квартира ООН в Нью-ЙоркеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 17 сентября, в Нью-Йорке начнет работу очередная 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Ее председателем в этом году был избран нигерийский дипломат Тиджани Мухаммад-Банде. Он сменит на этом посту представительницу Эквадора Марию Фернанду Эспиносу Гарсес.

Участникам дискуссий предстоит обсудить свыше 170 вопросов по актуальным мировым проблемам: экономическим, экологическим и гуманитарным, а также многочисленные конфликты в разных регионах мира.

Церемония открытия новой сессии Генассамблеи ООН состоится в 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 мск). Первым с приветственной речью выступит председатель Тиджани Мухаммад-Банде.

Ранее он говорил, что на посту главы 74-й сессии ГА намерен направить свои усилия на борьбу с терроризмом и насилием во время военных конфликтов, голодом и бедностью, гендерным неравенством. По словам постпреда Нигерии, он постарается сделать «все от него зависящее, чтобы обеспечить мир и процветание, особенно для тех, кто наиболее уязвим», передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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