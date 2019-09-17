2019-09-17T10:28:10+03:00
Общество

МВД и ФСБ за год выявили ячейки террористов в 17 регионах

Всего за шесть месяцев 2019 года были зафиксированы 972 преступления террористического характера
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
МВД и ФСБ за год выявили ячейки террористов в 17 регионахМВД и ФСБ за год выявили ячейки террористов в 17 регионахФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Начальник главного управления МВД по противодействию экстремизму генерал-майор полиции Олег Ильиных заявил, что правоохранительные органы совместно с ФСБ выявили законспирированные ячейки террористов "Исламского государства"* в 17 регионах.

—в Краснодарском крае

—в Ставропольском крае

—в Красноярском крае

—в Москве

—в Астраханской области

—во Владимирской области

—в Московской области

—в Ростовской области

—в Самарской области

—в Саратовской области

—в Тюменской области

—в Дагестане

—в Адыгее

—в Кабардино-Балкарии

—в Чечне

—в Ханты-Мансийском автономной округе

—в Ямало-Ненецком автономной округе

Ильиных также отметил, что всего за первые полгода были зафиксированы 972 преступления террористического характера, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте текущего года спецслужбы обезвредили боевика, готовившего теракты на Ставрополье Против задержанного дагестанца возбудили уголовные дела за содействие терроризму и подготовку взрывов.

* Запрещенная в России организация

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Израиле начались первые в истории страны повторные парламентские выборы
В США прогремел взрыв в здании центра по уходу за инвалидами
Футболист "Манчестер Сити" Зинченко сравнил одноклубника с Киркоровым
«Я снова стала матерью»: Светлана Кокорина счастлива видеть своих сыновей на свободе
Лося из парка «Дракино» отпустили в лес устраивать личную жизнь
В Саудовской Аравии не сочли доказательства спецслужб достаточно убедительными
Неизвестные полностью сожгли дом экс-главы НБУ Украины
Тегеран отказался от переговоров с Вашингтоном
В ФАС выступили против установки счетчиков тепла в новостройках
Адвокат Кокорина: футболист заключил новый контракт с "Зенитом"
СМИ: В Гонконге восемь человек пострадали при сходе с рельсов поезда в метрополитене
Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу
Трамп сообщил о дефиците боеприпасов в США в начале его президентства
Специалист рассказал о статистики заболеваемости опухоли головного мозга в России
Названы города России, куда хочет переехать молодежь
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Спецпредставитель генсека ООН по Сирии попросил перенести заседание СБ по САР
Белоруссия помогла пресечь контрабанду оружия в Россию с Украины
В метро Гонконга сошел с рельсов вагон поезда