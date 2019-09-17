СЕГОДНЯ 09:57 2019-09-17T10:28:10+03:00

МВД и ФСБ за год выявили ячейки террористов в 17 регионах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Всего за шесть месяцев 2019 года были зафиксированы 972 преступления террористического характера

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Начальник главного управления МВД по противодействию экстремизму генерал-майор полиции Олег Ильиных заявил, что правоохранительные органы совместно с ФСБ выявили законспирированные ячейки террористов "Исламского государства"* в 17 регионах.

—в Краснодарском крае

—в Ставропольском крае

—в Красноярском крае

—в Москве

—в Астраханской области

—во Владимирской области

—в Московской области

—в Ростовской области

—в Самарской области

—в Саратовской области

—в Тюменской области

—в Дагестане

—в Адыгее

—в Кабардино-Балкарии

—в Чечне

—в Ханты-Мансийском автономной округе

—в Ямало-Ненецком автономной округе

Ильиных также отметил, что всего за первые полгода были зафиксированы 972 преступления террористического характера, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте текущего года спецслужбы обезвредили боевика, готовившего теракты на Ставрополье Против задержанного дагестанца возбудили уголовные дела за содействие терроризму и подготовку взрывов.

* Запрещенная в России организация

ИСТОЧНИК KP.RU