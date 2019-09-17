В США прогремел взрыв в здании центра по уходу за инвалидами

СЕГОДНЯ 10:44 2019-09-17T11:03:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В США в Фармингтоне прогремел мощный взрыв в центре по уходу за инвалидами. Разрушающая сила была так велика, что почти полностью уничтожила квартал, в котором расположено социальное учреждение.

От самого здания почти ничего не осталось, многие получили травмы. К сожалению, не обошлось без погибших – скончался сотрудник пожарной службы.

Все произошло рано утром, местные жители сообщили, что чувствуют запах газа на улице. Прибывшие на место пожарные начали осмотр территории, в этот момент прогремел взрыв.

В результате семь человек получили травмы. В каком состоянии пациенты центра пока не сообщается, среди пострадавших так же один сотрудник учреждения.

Жители соседних строений в шоке. Их дома покрылись глубокими трещинами, а автомобили побило кусками разрушенного здания.

Сейчас на месте работают экстренные службы, причины произошедшего выясняются. Специалисты проверяют состояние газового оборудования, чтобы исключить возможность повторного ЧП, сообщает Пятый канал.

Мощный взрыв в американском Фармингтоне.

ИСТОЧНИК KP.RU