Житель Китая клонировал своего кота за $35 тыс

СЕГОДНЯ 13:27 2019-09-17T13:27:14+03:00

еснок является полной копией его первого кота не только внешне, но и по характеру

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Житель Китая заплатил крупную сумму денег, чтобы клонировать своего любимого кота. Питомец скончался от болезни, но его хозяин не смог смириться с потерей и вместо того, чтобы завести нового котенка, решил клонировать любимца.

Мужчина обратился в компанию, которая впервые в стране решилась на такой эксперимент. В результате, котенка с данными погибшего кота родила суррогатная мать. Малыша решено было назвать Чеснок.

Котенок родился летом и уже окреп. Как отмечает его хозяин, Чеснок является полной копией его первого кота не только внешне, но и по характеру.

Главный научный сотрудник компании клонировавшей кота Лянсюэ Лай сообщил, что Чеснок будет жить так же долго как и обычный кот. Более того, специалист признал эксперимент с клонированием питомца успешным и пригласил всех желающих обращаться в компанию за такой же услугой в случае необходимости. Стоимость клонирования питомца составит примерно 35 тысяч долларов, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU