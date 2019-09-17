2019-09-17T14:03:29+03:00
Политика

Колокольцев обсудит с вьетнамским коллегой вопросы безопасности российских туристов

Министр примет участие в 39-й конференции Ассоциации национальных полиций стран участниц АСЕАН
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Владимир Колокольцев собирается обсудить с коллегой особые условия контроля со стороны местных правоохранителей за безопасностью россиянВладимир Колокольцев собирается обсудить с коллегой особые условия контроля со стороны местных правоохранителей за безопасностью россиян
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Глава МВД России Владимир Колокольцев примет участие в 39-й конференции Ассоциации национальных полиций стран - участниц АСЕАН (АСЕАНАПОЛ), которая проходит в Ханое.

- Сегодня министр прибыл в Ханой для участия в 39-й конференции Ассоциации национальных полиций стран - участниц АСЕАН (АСЕАНАПОЛ).Также программой визита запланирована встреча с Министром общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам То Ламом, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Учитывая, что Вьетнам стал одной из самых популярных у российских туристов стран для круглогодичного отдыха, Владимир Колокольцев собирается обсудить с коллегой особые условия контроля со стороны местных правоохранителей за безопасностью россиян.

Отметим, что Вьетнам является одной из тех стран, где наряду с Кубой и Китаем разрешается отдыхать российским военнослужащим и полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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