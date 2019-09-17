2019-09-17T15:12:42+03:00
Экономика

Рубль дешевеет к доллару и евро

Рассказываем о стоимости иностранных валют 17 сентября 2019
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Рубль дешевеет к доллару и евроРубль дешевеет к доллару и евроФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Официальный курс рубля к европейской валюте, по данным Московской биржи на торгах во вторник, 17 сентября, потерял в цене 10 копеек. Таким образом стоимость евро поднялась до отметки 70,54 рубля.

Доллар также укрепился по отношению к российской валюте. «Американец» подорожал на 7 копеек и торгуется за 64,1 рубля.

Отметим, что нефть, как и рубль, потеряла в цены. Черное золота подешевело на 0,5% — до 68,69 доллара за баррель по марке Brent.

Напомним, что днем ранее, 16 сентября, на Московской бирже наблюдалась противоположная тенденция. Нефть дорожала на фоне пожара на одном из крупнейших в мире в НПЗ в Саудовской Аравии. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос больше чем на 8%. Вместе с черным золотом прибавлял и рубль. Так американская валюта впервые с 1 августа опустилась ниже 64 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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