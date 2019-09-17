2019-09-17T17:17:51+03:00
Общество

Космонавт рассказал об отказе коллектора двигателя при возвращении «Союза МС-11» с МКС

Олег Кононенко объяснил, почему внештатная ситуация не вызвала волнения у экипажа
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Космонавт Олег КононенкоКосмонавт Олег Кононенко
Изменить размер текста:

Космический корабль «Союз МС-11» вернулся на землю 25 июня, при этом экипажу пришлось столкнуться с нештатной ситуацией. Как рассказал космонавт Олег Кононенко, после схода с орбиты, один из двух коллекторов двигателя перестал работать. Но паники на корабле не случилось потому что все системы «Союза МС-11» заменяемы. При отказе одного механизма, его функции начинает выполнять другой.

- После отработки тормозного импульса перед входом в атмосферу прошло сообщение об отказе одного из коллекторов двигателей ориентации и причаливания – приводит слова Кононенко РИА Новости. - Ситуация абсолютно не критичная и не страшная, потому что все системы в корабле резервированы.

На борту находились помимо российского космонавта канадец Давид Сен-Жак и американка Энн МакКлейн. На МКС команда пробыла 204 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Афганистане террорист-смертник подорвал себя в центре Кабула: погибли 22 человека
Дважды победивший рак мужчина выиграл в лотерею 4,6 миллиона долларов
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО в небе над морем
«Надо включать новые силы»: Лукашенко сообщил, что решить конфликт на Украине без участия США не получится
Колосков: Я верю в искреннее желание клубов заключить контракт с Мамаевым
У бывшего главы Клинского района суд изъял имущество на девять миллиардов рублей
Анатолий Артамонов: «Каждый муниципалитет должен иметь площадку для сбора мусора»
Путин поручил оказать помощь пострадавшим от паводков до наступления холодов
Спортивный врач: Кокорин и Мамаев не могли так быстро растерять свои навыки
В МИД России вызвали временного поверенного в делах КНДР из-за нападения на пограничников в Японском море
Киевский суд арестовал один из главных активов Порошенко
Дерипаска подал в суд на The Telegraph, The Daily Times и The Nation из-за персональных американских санкций
Анатолий Артамонов призвал калужан поддержать природоохранные акции в честь Дня чистоты