Космонавт рассказал об отказе коллектора двигателя при возвращении «Союза МС-11» с МКС

СЕГОДНЯ 17:16 2019-09-17T17:17:51+03:00

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Космический корабль «Союз МС-11» вернулся на землю 25 июня, при этом экипажу пришлось столкнуться с нештатной ситуацией. Как рассказал космонавт Олег Кононенко, после схода с орбиты, один из двух коллекторов двигателя перестал работать. Но паники на корабле не случилось потому что все системы «Союза МС-11» заменяемы. При отказе одного механизма, его функции начинает выполнять другой.

- После отработки тормозного импульса перед входом в атмосферу прошло сообщение об отказе одного из коллекторов двигателей ориентации и причаливания – приводит слова Кононенко РИА Новости. - Ситуация абсолютно не критичная и не страшная, потому что все системы в корабле резервированы.

На борту находились помимо российского космонавта канадец Давид Сен-Жак и американка Энн МакКлейн. На МКС команда пробыла 204 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU