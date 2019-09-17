2019-09-17T17:38:04+03:00
Политика

У бывшего главы Клинского района суд изъял имущество на девять миллиардов рублей

Имущество было получено «не из предусмотренным законом источников»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Будучи главой района Александр Постригань помогал вести бизнес сыну, при этом использовал служебное положениеБудучи главой района Александр Постригань помогал вести бизнес сыну, при этом использовал служебное положение
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Имущество сомнительного происхождения по решению суда изъято у семьи бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя. В собственности экс-чиновника были земли лесного фонда, детская поликлиника, детсады, участки под строительство домов – в обще сложности добро оценено в 9 миллиардов рублей. Получил это имущество Постригань, как выяснилось, незаконным путем.

Корреспондентам РИА Нвости в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что все это досталось экс-главе района с помощью «не предусмотренных законом источников».

В генеральной прокуратуре подозревают, что Постригань заработал деньги, помогая своему сыну. Семейный бизнес развивался благодаря тому, что чиновник использовал свое служебное положение. В доход государства обращено четыре автомобиля, 1,7 тысяч объектов недвижимости, а также пять миллиардов рублей.

- Наряду с этим были установлены данные о подконтрольных Постриганю лицах, которые в ходе прокурорско-следственной проверки подтвердили, что являются фиктивными собственниками значительного объема имущества, зарегистрированного на них Постриганем и его сыном для сокрытия от контролирующих органов, - сообщили в Генпрокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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