2019-09-17T18:40:30+03:00
В мире

В Афганистане террорист-смертник подорвал себя в центре Кабула: погибли 22 человека

Среди жертв теракта есть женщины и дети
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Афганистане произошло два теракта за деньВ Афганистане произошло два теракта за деньФото: REUTERS
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В Кабуле 17 сентября произошел теракт – террорист-смертник подорвал себя у перекрестка Ахмада Шаха Масуда. Место, как подозревают местные власти, выбрано не случайно – недалеко от точки взрыва находится посольство США, а также министерство обороны Афганистана. За несколько часов до этого взрыв произошел у собрания представителей избирательной кампании афганского президента Ашрафа Гани.

Жертвами теракта в Кабуле стали по меньшей мере 22 человека. Среди погибших восемь человек военных, дети и женщины. Еще 38 гражданских ранены.

- Около часа дня террорист-смертник взорвал себя возле полицейского участка Девятого округа Ахмада Шаха Масуда на общественной дороге, - сообщает в группе фейсбук полиция города.

Нападение связывают с потерями, которое талибы несут при столкновении с афганскими силами безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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