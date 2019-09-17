2019-09-17T19:32:44+03:00
Общество

Эксперты: Регионы могут решить проблему безопасности детей на дорогах, закупая обучающие мобильные лаборатории

Опыт использования передвижных автогородков доказал свою эффективность во многих субъектах РФ
Ксения БОГДАНОВА
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В 39 российских регионах сегодня действует федеральная программа «Лаборатория безопасности». Мобильные автогородки, разъезжающие по населенным пунктам, проводят с детьми занятия по безопасному поведению на дорогах. В тех субъектах РФ, где они появились, отмечена положительная статистика: число ПДД с участием детей активно снижается. Этот опыт мог бы использоваться и в других регионах, уверена старший инспектор отдела пропаганды и профилактики детского дорожного травматизма Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Ольга Позднякова. Об этом она поговорила в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» с ее ведущими — президентом экспертного центра «Движение без опасности» Натальей Агре и Антоном Челышевым.

Организаторы федерального проекта «Лаборатория безопасности» - Госавтоинспекция РФ и Российский союз автостраховщиков при поддержке экспертного центра «Движение без опасности». Сегодня мобильные лаборатории действуют на базе центров по профилактике детского травматизма в субъектах РФ.

- Мобильная лаборатория, как правило, выезжает на различные площадки, на массовые мероприятия, в школы, - рассказывает Ольга Позднякова. - Во всех центрах есть графики, где расписаны выезды мобильного автогородка в различные районы. Графики составляются с учетом заявок образовательных организаций.

По словам президента экспертного центра «Движение без опасности» Натальи Агре, многие регионы обращаются к организаторам проекта с просьбой безвозмездно предоставить им лаборатории безопасности. Хотя региональным бюджетам вполне по силам самим приобрести такие автогородки.

- Письма и просьбы о том, чтобы было софинансирование со стороны страховщиков и запрос на лаборатории есть, - рассказывает Наталья Агре. - У нас сейчас лежит порядка 15 писем из разных регионов с просьбой поставить им это оборудование и обучить педагогов. Для региона тот же самый бюджет лаборатории со всеми расходами обойдется в районе 6-7 миллионов рублей. Это включая автомобили и два комплекта оборудования - которое стоит в центре и перевозное. Это много всего, и это небольшие деньги. Пребывание в реанимации одного ребенка стоит примерно 25 тысяч рублей в день. Иногда думаешь: дешевле инвестировать деньги в профилактику, чтобы такого не произошло.

Наталья Агре: Региональным бюджетам вполне по силам приобрести автогородки.

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