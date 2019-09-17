Саудовская Аравия в полном объеме восстановила поставки нефти после атаки на НПЗ

СЕГОДНЯ 20:58 2019-09-17T21:02:58+03:00

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В Саудовской Аравии восстановили поставки нефти в полном объеме после атак на НПЗ. Напомним, сразу несколько нефтяных объектов пострадали в результате нападения хуситов. С помощью дронов йеменские повстанцы устроили пожар на крупнейшем в мире нефтеперерабатывающем заводе. В результате ЧП Саудовской Аравии пришлось сократить вдвое производство нефтепродуктов. Из-за этого взлетели цены на топливо в мире. Сказалось происшествие и на стоимости доллара – американская валюта резко упала.

Пентагон не верит в причастность к нападениям хуситов. По версии администрации президента США за атаками стоит Иран. Американцы готовят доказательства вины Тегерана и объявили, что предоставят имеющиеся данные генеральной ассамблее ООН.

В США призвали другие страны осудить политику страны "агрессора" и объявили, что американские военные переведены в положение боевой готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU