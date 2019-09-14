Помпео обвинил Иран в причастности к атакам на НПЗ в Саудовской Аравии

14 Сент. 23:41 2019-09-14T23:41:08+03:00

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Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атакам на НПЗ в Саудовской Аравии. По его словам, Тегеран стоит приблизительно за сотней атак.

- Пока Роухани и Зариф притворяются, что предпринимают дипломатические усилия. На фоне всех призывов к деэскалации Иран провел беспрецедентную атаку, направленную против мировых энергетических поставок. Нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена, - написал в своем аккаунте в Twitter Помпео.

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ИСТОЧНИК KP.RU