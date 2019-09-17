2019-09-17T20:07:20+03:00
Политика

Reuters: Американские военные находятся в боевой готовности после атак в Саудовской Аравии

В Белом доме не изменили позиций – в нападении на нефтяные объекты подозревают Иран
Юлия САЛЬНИКОВА
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Майк ПенсМайк ПенсФото: REUTERS
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Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские военные перешли в положение боевой готовности из-за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом сообщает во вторник 17 сентября Reuters. В Белом доме подозревают, что за нападениями стоят вовсе не хуситы, а Иран. Официально ответственность за атаки взяли на себя йеменские повстанцы. В США думают иначе.

При этом МИД Ирана опубликовал ответ на обвинения США. По мнению ведомства американские заявления не подкреплены доказательствами и являются «попыткой надавить на страну».

Ранее Госсекретарь США Майкл Помпео призвал страны публично ответить на агрессивную политику Ирана.

В ходе атак, которые якобы совершены с помощью дронов, пострадал крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод. Добыча нефти сократилась вдвое, а цены на сырье взлетели на максимальную за последние 30 лет отметку. Происшествие сказалось и на курсе доллара, который начал стремительно падать.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии.Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии

ИСТОЧНИК KP.RU

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