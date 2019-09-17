Reuters: Американские военные находятся в боевой готовности после атак в Саудовской Аравии
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские военные перешли в положение боевой готовности из-за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом сообщает во вторник 17 сентября Reuters. В Белом доме подозревают, что за нападениями стоят вовсе не хуситы, а Иран. Официально ответственность за атаки взяли на себя йеменские повстанцы. В США думают иначе.
При этом МИД Ирана опубликовал ответ на обвинения США. По мнению ведомства американские заявления не подкреплены доказательствами и являются «попыткой надавить на страну».
Ранее Госсекретарь США Майкл Помпео призвал страны публично ответить на агрессивную политику Ирана.
В ходе атак, которые якобы совершены с помощью дронов, пострадал крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод. Добыча нефти сократилась вдвое, а цены на сырье взлетели на максимальную за последние 30 лет отметку. Происшествие сказалось и на курсе доллара, который начал стремительно падать.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии.Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
ИСТОЧНИК KP.RU