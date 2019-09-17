2019-09-17T21:45:33+03:00
В мире

В Нью-Йорке подают на торгах особняк, в котором провел детство Дональд Трамп

Стоимость лота организаторы аукциона не разглашают
Юлия САЛЬНИКОВА
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Раньше дом сдавали в арендуРаньше дом сдавали в арендуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Дом, в котором провел детство Дональд Трамп, выставлен на торги. Об этом сообщает The New York Times. Принять в аукционе участие смогут только те, кто заранее внес предоплату. Стоимость лота не указана, однако известно, что компания Paramount Realty USA, которая является посредником сделки, уже дважды продавала этот особняк.

В 2016 году за бывший дом Трампов покупатель заплатил 1,4 миллиона долларов. А в 2014 году – уже 2.14 миллиона долларов. Средняя стоимость коттеджей на улице в районе Куинс, в несколько раз дешевле – около 900 тысяч долларов.

В особняке, который принадлежит компании Trump Birth House, пять спален. Кто именно владелец недвижимости, не разглашают, однако журналистам стало известно, что собственник – не из семьи президента США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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