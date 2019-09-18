Митрополит Тихон (Шевкунов): за последние 10 лет молодежь стала меньше пить
Рассказывая о борьбе с пьянством в Псковской епархии и в Крыму, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) в большом эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» отметил, что за десять лет антиалкогольной кампании в России молодежь стала меньше пить.
«Может быть, вы и не знаете, но, по данным ВОЗ, за последние 10 лет Россия покинула пятерку самых пьющих стран мира. Вы заметили, больше или меньше стало на улицах пьющей молодежи, например, в Москве?» - сказал священнослужитель, возглавляющий общественный совет Росалкогольрегулирования,
Он напомнил о жестких мерах по пресечению продажи алкоголя несовершеннолетним, ограничении времени торговли алкоголем и запрете распивать спиртное в общественных местах.
«Вспоминая кампанию 80-х годов, можно сказать, что сейчас осуществляется тихая и, может быть, одна из самых эффективных антиалкогольных кампаний за всю историю России», - подчеркнул митрополит.
«И очень хорошо, что ее почти не заметили, мы рады этому», - добавил он.
ИСТОЧНИК KP.RU