Митрополит Тихон (Шевкунов): «За уши ко Христу никого не привлечешь»

СЕГОДНЯ 02:00 2019-09-18T02:06:54+03:00

Владыка в эксклюзивном интервью «КП» рассказал, что церковь может предложить человеку и как молодежь помогает ремонтировать храмы

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Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) в большом эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» открыл один секрет: по его словам, «церковь не может предложить ни человеку, ни человечеству ничего, кроме Евангелия».

«И никого, кроме Христа. Если вам будут говорить что-то другое – не верьте. Ничего другого у нас и вправду нет. Зато то, что есть – самое важное и прекрасное в жизни», - сказал он.

Как отметил митрополит, «идеалы Евангелия, которые мы проповедуем, молодежи попросту неинтересны», но причина здесь совсем не в молодежи «и тем более не в идеалах».

«Она в нас: либо мы не в состоянии эти идеалы раскрыть, либо наши дела не соответствует тому, о чем мы проповедуем. Все просто. За уши ко Христу никого не привлечешь. Да и все подобные попытки заканчиваются совсем скверно», - подчеркнул он.

Владыка рассказал, что в летние месяцы в Псково-Печерский монастырь из 60 регионов приезжают около двух тысяч добровольцев, в основном – молодые люди, причем многие из них – не верующие. Они помогают монахам ухаживать за садами и цветниками, ремонтировать храмы, участвуют в работе по благоустройству Печор и Изборска. Ходят на экскурсии, занимаются спортом, посещают кружки и тематические лекции.

«Но в первую очередь, как я понимаю, ребята хотят разобраться для сами для себя, что же в конце концов происходит здесь – в церкви», - убежден митрополит.

ИСТОЧНИК KP.RU