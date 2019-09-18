2019-09-18T10:37:08+03:00
Общество

Эксперты назвали города РФ с самыми высокомерными жителями

При этом, по результатам опроса, настоящие скромняги живут в Иваново
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Эксперты заявляют: самые высокомерные россияне проживают в городе Воронеж. "Серебро" принадлежит жителям северной столицы, Санкт-Петербурга, а замыкает тройку "заносчивых" городов - Казань.

Агентство Zoom Market накануне провело опрос среди трех тысяч человек из различных российских городов. Опрашиваемые отвечали на шесть вопросов: считают ли они себя лучше других, легко ли признают ошибки, спокойно ли воспринимают критику, прислушиваются ли к чужому мнению, оценивают ли социальный статус других людей, могут ли признать, что окружающие умнее.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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