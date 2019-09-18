На Ямайке молния ударила в футболистов во время матча
Во время футбольного матча на Ямайке в игровое поле ударила молния. Несколько человек попали в больницу.
Стихия разбушевалась во время матча между командами «Уолмер Бойс Скул» и «Ямайка Колледж». На 82-й минуте матча игроков и зрителей ослепила яркая вспышка. Вскоре встало понятно, что это был разряд молнии.
Поблизости от места удара находилось два человека, футболисты получили травмы. Они упали на газон и не смогли самостоятельно подняться, их госпитализировали прибывшие врачи.
Помимо этих игроков за помощью к медикам обратились и другие футболисты, которые были на поле. Им тоже потребовалась помощь врачей. Точное число пострадавших не сообщается, о степени повреждений пока тоже нет сведений.
Также отмечается, что в результате удара пострадали и другие футболисты. Степень тяжести полученных ими увечий не уточняется, сообщает сайт телеканала "Звезда".
Молния ударила в футболистов во врем матча .
ИСТОЧНИК KP.RU