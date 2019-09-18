На Ямайке молния ударила в футболистов во время матча

СЕГОДНЯ 11:16 2019-09-18T11:16:56+03:00

Молния попала в футбольное поле во время игры. ФОТО: кадр с видео

Несколько человек оказались в больнице [видео]

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Во время футбольного матча на Ямайке в игровое поле ударила молния. Несколько человек попали в больницу.

Стихия разбушевалась во время матча между командами «Уолмер Бойс Скул» и «Ямайка Колледж». На 82-й минуте матча игроков и зрителей ослепила яркая вспышка. Вскоре встало понятно, что это был разряд молнии.

Поблизости от места удара находилось два человека, футболисты получили травмы. Они упали на газон и не смогли самостоятельно подняться, их госпитализировали прибывшие врачи.

Помимо этих игроков за помощью к медикам обратились и другие футболисты, которые были на поле. Им тоже потребовалась помощь врачей. Точное число пострадавших не сообщается, о степени повреждений пока тоже нет сведений.

Также отмечается, что в результате удара пострадали и другие футболисты. Степень тяжести полученных ими увечий не уточняется, сообщает сайт телеканала "Звезда".

Молния ударила в футболистов во врем матча .

ИСТОЧНИК KP.RU