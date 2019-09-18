Первая встреча огромного питбуля и маленького котенка растрогала пользователей
Когда дома живет огромный питбуль, то взять нового питомца страшно – еще неизвестно, как отреагирует серьезный домочадец на подселение. Тем не менее, владельцы этого пса решили и принесли домой крошечного котенка. Первую встречу животных они записали на видео.
Возможно, 34-килограммовый пес даже не думал налаживать контакт с новым жильцом, но крошечный котенок смог растопить суровое собачье сердце.
Котейка без страха приблизился к питбулю и даже попытался поиграть его ушами. Удивительно, но собака оказалась не против и не проявила никакой агрессии в адрес крохи. В итоге животные подружились с первого «нюха».
Ролик о первом знакомстве появился на портале Reddit - и пользователи были покорены добродушным котенком.
- Надеюсь, это начало большой и крепкой дружбы, - пишут пользователи.
- Песик уже выглядит застрессованным, а что его ждет, когда кот повзрослеет? - рассуждают другие.
Ранее еще один домашний питомец стал звездой соцсетей. На страничку ежика-путешественника Херби из Германии подписались полтора миллиона человек, сообщает телеканал "360".
Первая встреча питбуля и котенка.Видео: Reddit /@sleepwithtelevision
ИСТОЧНИК KP.RU