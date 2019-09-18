Первая встреча огромного питбуля и маленького котенка растрогала пользователей

СЕГОДНЯ 11:42 2019-09-18T12:27:20+03:00

Пушистый комочек покорил не только соцсети, но и взрослого пса

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Когда дома живет огромный питбуль, то взять нового питомца страшно – еще неизвестно, как отреагирует серьезный домочадец на подселение. Тем не менее, владельцы этого пса решили и принесли домой крошечного котенка. Первую встречу животных они записали на видео.

Возможно, 34-килограммовый пес даже не думал налаживать контакт с новым жильцом, но крошечный котенок смог растопить суровое собачье сердце.

Котейка без страха приблизился к питбулю и даже попытался поиграть его ушами. Удивительно, но собака оказалась не против и не проявила никакой агрессии в адрес крохи. В итоге животные подружились с первого «нюха».

Ролик о первом знакомстве появился на портале Reddit - и пользователи были покорены добродушным котенком.

- Надеюсь, это начало большой и крепкой дружбы, - пишут пользователи.

- Песик уже выглядит застрессованным, а что его ждет, когда кот повзрослеет? - рассуждают другие.

Ранее еще один домашний питомец стал звездой соцсетей. На страничку ежика-путешественника Херби из Германии подписались полтора миллиона человек, сообщает телеканал "360".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732714" frameborder="0"></iframe> Первая встреча питбуля и котенка.Видео: Reddit /@sleepwithtelevision

ИСТОЧНИК KP.RU