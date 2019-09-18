2019-09-18T12:27:20+03:00
Общество

Первая встреча огромного питбуля и маленького котенка растрогала пользователей

Пушистый комочек покорил не только соцсети, но и взрослого пса
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Маленький котенок сумел покорить сердце взрослого питбуляМаленький котенок сумел покорить сердце взрослого питбуля
Изменить размер текста:

Когда дома живет огромный питбуль, то взять нового питомца страшно – еще неизвестно, как отреагирует серьезный домочадец на подселение. Тем не менее, владельцы этого пса решили и принесли домой крошечного котенка. Первую встречу животных они записали на видео.

Возможно, 34-килограммовый пес даже не думал налаживать контакт с новым жильцом, но крошечный котенок смог растопить суровое собачье сердце.

Котейка без страха приблизился к питбулю и даже попытался поиграть его ушами. Удивительно, но собака оказалась не против и не проявила никакой агрессии в адрес крохи. В итоге животные подружились с первого «нюха».

Ролик о первом знакомстве появился на портале Reddit - и пользователи были покорены добродушным котенком.

- Надеюсь, это начало большой и крепкой дружбы, - пишут пользователи.

- Песик уже выглядит застрессованным, а что его ждет, когда кот повзрослеет? - рассуждают другие.

Ранее еще один домашний питомец стал звездой соцсетей. На страничку ежика-путешественника Херби из Германии подписались полтора миллиона человек, сообщает телеканал "360".

Первая встреча питбуля и котенка.Видео: Reddit /@sleepwithtelevision

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперт оценил возможность списывать банкротам долги по штрафам ГИБДД
Минстрой будет собирать жалобы пострадавших от подтоплений
В России рассказали об уровне дохода для комфортной жизни на пенсии
Отцу Бритни Спирс простили издевательство над внуками
Комитет Госдумы одобрил новые ограничения на продажу спиртного
Американка установила рекорд, переплыв Ла-Манш 4 раза подряд
В Москве бомж угнал у местного жителя BMW
Эксперт рассказал о характеристиках Х-101
Приговор Тверского суда Павлу Устинову был обжалован
Порошенко вновь не пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
На Ямайке молния ударила в футболистов во время матча
Тегеран «категорически» отверг причастность к атакам в Саудовской Аравии
В Москве двое неизвестных с оружием ворвались в квартиру и избили 17-летнего подростка
Индийцу удалили 10-сантиметровый «рог дьявола»