В крушении военного самолета в Испании погибли студент и инструктор

СЕГОДНЯ 15:26 2019-09-18T15:28:54+03:00

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Во время учебного полета разбился самолет ВВС. Об этом сообщает радиостанция Cadena SER. На борту находилось два человека – пилот и студент, кто из них управлял самолетом в момент, когда воздушное судно потеряло высоту, не уточняется.

Учебный самолет рухнул недалеко от авиабазы, в районе лагуны Мар-Менор у населенного пункта Сан-Хавьер. Самолеты модели AGA, как пишут СМИ, используют военные при подготовке пилотов на третьем курсе обучения.

Мэром Сан-Хавьера сообщил, тела инструктора по полету и его ученика пока не обнаружены. В поиске на земле участвуют несколько десятков машин военных, также на месте ЧП дежурит «Скорая помощь».

Похожее происшествие произошло несколько лет назад в Сербии - во время учений разбился военный самолет - оба пилота погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU