В случае провала минских соглашений Киев допускает введение миротворцев

СЕГОДНЯ 16:46 2019-09-18T16:50:22+03:00

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Украина допускает введение миротворческой миссии, если не удастся урегулировать конфликт в Донбассе при помощи минских договоренностей. При этом, глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что предлагает все-таки опираться именно на соглашение, заключенное между странами в сентябре 2014 года. Миротворческая миссия с его слов – один из возможных вариантов.

Напомним, минское соглашение было подписано пять лет назад в ходе переговоров Владимира Путина с президентом Франции Франсуа Олландом, канцлером Германии Ангелой Меркель и Петром Порошенко в Минске. В документе указано, что стороны обязаны выполнить условия до конца 2015 года, однако этого не произошло.

Минским соглашением предусмотрено, что стороны выводят все тяжелое вооружение на равные расстояния, обязуются обеспечить мониторинг ситуации представителям ОБСЕ, обеспечить амнистию, запрещающую преследование лиц в связи с событиями, восстановить социально-экономические связи.

ИСТОЧНИК KP.RU