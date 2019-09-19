В Либерии при пожаре в духовной школе погибли 26 детей и двое учителей

СЕГОДНЯ 02:43 2019-09-19T02:44:00+03:00

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В мусульманской духовной школе в Либерии при пожаре погибли 28 человек. Среди них двое учителей, остальные 26 – подопечные. Возгорание началось в ночь на среду, 18 августа. Сначала огонь охватил общежитие, которое примыкает к мечети.

- Мы пока не знаем причин пожара, но будет проведено необходимо следствие, - сказал президент Либерии Джордж Веа, прибыв на место происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU