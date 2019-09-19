В Москве задержали полицейского наркобарона, снабжавшего сотрудников амфетамином

СЕГОДНЯ 09:50 2019-09-19T10:30:47+03:00

Сотрудники следственного комитета вели полицейского-драгдилера несколько месяцев, чтобы задержать с поличным

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В Москве задержали сотрудника правоохранительных органов, который во время службы покупал амфетамин у своего коллеги.

Отмечается, что Павел М., предварительно оговорив детали встречи в соцсетях, сбыл другому сотруднику полиции три пакета с наркотическим веществом за общую стоимость 15000 рублей. Из них 5 тысяч "покупатель" обязался доплатить при следующей встрече.

Источник в СК рассказал KP.RU, что это дело сотрудники комитета вели в течение шести месяцев.

При расследовании дела выяснилось, что сбытчик, имея довольно скромный доход, постоянно был в разъездах по дорогим курортам.

На данным момент идет проверка еще нескольких полицейских, которых подозревают в покупке наркотиков у "полицейского наркобарона".

Стало известно, что Павел М. с января по сентябрь текущего года регулярно приобретал у неизвестного лица амфетамин для последующей продажи, сообщили kp.ru собственные источники.

Во время обыска в квартире "полицейского наркобарона" нашли несколько пакетов с наркотическим веществом. Отмечается, Павел М. работает в ГИБДД с 2007 года.

По последней информации, было возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего полицейского. Детали преступления, по словам представителей СК, устанавливаются.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Москве 8-месячную девочку госпитализировали в реанимацию с отравлением каннабисом. Предположительно, наркотик мог попасть в организм ребенка через молоко 24-летней матери малышки.

ИСТОЧНИК KP.RU