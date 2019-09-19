Некровным родственникам могут разрешить быть донорами внутренних органов

СЕГОДНЯ 11:13 2019-09-19T11:13:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В России могут изменить правила трансплантации органов и тканей человека. Общественники обратились в Госдуму, чтобы некровные родственники могли выступать донорами в случае идеальной совместимости.

Сегодня муж или жена, приемные родители не могут отдать для спасения больного свой орган, так как родство между ними только юридическое, а не кровное. Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил внести поправки в действующий с 1992 года закон «О трансплантации органов и (или) тканей человека». Соответствующее письмо направлено на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина.

-Если муж и жена имеют полную совместимость и готовы пожертвовать орган или часть его, то закон не позвонит им этого сделать, даже если ситуация критическая и других донов нет, - говорится в документе.

Общественники предлагают расширить норму и дать разрешение на помощь в экстренных случаях всем фактическим членам семьи. Если инициатива будет поддержана, то у тысяч человек появится шанс на жизнь.

- Учитывая дефицит трупных донорских органов, неродственное донорство — это большая помощь для тех, кто без трансплантации просто умрёт, - комментирует RT хирург-трансплантолог, заместитель директора Института хирургии имени Вишневского, доктор медицинских наук Алексей Чжао.

Специалист так же подчеркнул, что прижизненное донорство подразумевает органы, без которых человек в последствии может жить: почка, часть печени, легкого. Однако, помимо положительной стороны, есть и спорт моменты. Не исключены злоупотребления данной нормой. Например, люди могут в коммерческих целях вынуждать родственников отдавать свои органы.

ИСТОЧНИК KP.RU