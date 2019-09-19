СЕГОДНЯ 11:53 2019-09-19T11:53:02+03:00

В первом полугодии 2019-го года найти работу через службу занятости смогли 56,2% соискателей

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В Минтруде отметили, что выпускников стали реже брать на работу. В первом полугодии 2019-го года найти работу через службу занятости смогли 56,2 % выпускников колледжей и вузов. Этот показатель на 4,2 п.п. ниже, чем годом ранее.

В ведомстве подчеркивают, что статистика предоставлена только по тем соискателям, которые обратились в центр занятости, реальная картина может оказаться несколько иной.

Эксперты объясняют данную тенденцию тем, что россияне часто осваивают невостребованные на рынке труда профессии.

— У нас слишком много гуманитариев - юристов, психологов, филологов. Если бы, например, выпускалось больше инженеров, ситуация была бы лучше, — комментирует «Известиям» профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

На рынке труда имеется большой спрос на рабочие специальности, но выпускники не спешат занимать эти ниши. Только на конец июня службы занятости предлагали 188 тысяч вакансий строителей, 154 тыс.вакансий механиков и ремонтников, 145 тыс.вакансий водителей.

Еще одна причина по которой работодатель не спешит брать вчерашнего выпускника – это отсутствие опыта, неумении выполнять типовые задачи, низком качестве подготовки.

Кстати, опрос работодателей показывает, что они в первую очередь ценят гибкие качества (умение работать в команде и тд) – 79%, на втором месте узкие знания специалиста – 47%, а вот диплом и оценки в нем волнуют только в пятую очередь.

ИСТОЧНИК KP.RU