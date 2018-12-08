Красная икра подешевела в два раза благодаря рекордному улову лососевых

К Новому году икра на столичных прилавках может значительно подешеветь по сравнению с концом ноября. Уже сейчас цена за баночку в пересчете на килограмм составляет 3200-3500 рублей по сравнению с 5500-6000 рублей месяцем ранее.

В торговые сети России стала поступать икра свежего улова с Дальнего Востока. В целом по стране цены уже снизились вдвое, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков на встрече с врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко. Это связано с рекордным уловом лососевых.

«Цена на икру горбушевую снизилась в два раза благодаря улову лососевых. Мы за всю историю наблюдений поймали рекордный объем в 675 тыс. тонн»,— заявил руководитель рыболовного ведомства. Улов за 2018 год почти в два раза превысил улов прошлого года.

Шестаков также сообщил, что его ведомство поддерживает стартовавший в Приморье проект «Доступная рыба», который предусматривает поставки от добывающих компаний напрямую в торговые сети. Это снизит цены для местных жителей.

И действительно икра по новым ценам уже появилась в Москве, Санкт-Петербурге и других городах европейской части России. Живущий в Москве корреспондент КП, купивший баночку 250 гр за 850 руб, убедился в высоком качестве свежего продукта. Во многих торговых сетях продается изготовленная без консервантов, что не предполагает длительного хранения. В закрытом виде — не более 6 месяцев, тогда как содержащая консерванты может храниться вдвое дольше.

Однако вместе с тем увеличилось и число поддельной икры. Роскачество сообщает о подобных случаях. В Подмосковье, Ростове-на-Дону и других регионах выявлены банки деликатеса с фальшивыми адресами производителей. Никто не отравился, но тем не менее Роскачество предупреждает о возможном низком качестве такой икры. Ведомство планирует в ближайшее время провести комплексную проверкупопулярного продукта по 50 параметрам.

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