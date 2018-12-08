2018-12-08T13:38:46+03:00
Экономика

Красная икра подешевела в два раза благодаря рекордному улову лососевых

Уже сейчас цена за баночку в пересчете на килограмм составляет 3200-3500 рублей по сравнению с 5500-6000 рублей месяцем ранее
Владимир НИКОЛАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Падение цен на икру связано с рекордным уловом лососевых.Падение цен на икру связано с рекордным уловом лососевых.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

К Новому году икра на столичных прилавках может значительно подешеветь по сравнению с концом ноября. Уже сейчас цена за баночку в пересчете на килограмм составляет 3200-3500 рублей по сравнению с 5500-6000 рублей месяцем ранее.

В торговые сети России стала поступать икра свежего улова с Дальнего Востока. В целом по стране цены уже снизились вдвое, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков на встрече с врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко. Это связано с рекордным уловом лососевых.

«Цена на икру горбушевую снизилась в два раза благодаря улову лососевых. Мы за всю историю наблюдений поймали рекордный объем в 675 тыс. тонн»,— заявил руководитель рыболовного ведомства. Улов за 2018 год почти в два раза превысил улов прошлого года.

Шестаков также сообщил, что его ведомство поддерживает стартовавший в Приморье проект «Доступная рыба», который предусматривает поставки от добывающих компаний напрямую в торговые сети. Это снизит цены для местных жителей.

И действительно икра по новым ценам уже появилась в Москве, Санкт-Петербурге и других городах европейской части России. Живущий в Москве корреспондент КП, купивший баночку 250 гр за 850 руб, убедился в высоком качестве свежего продукта. Во многих торговых сетях продается изготовленная без консервантов, что не предполагает длительного хранения. В закрытом виде — не более 6 месяцев, тогда как содержащая консерванты может храниться вдвое дольше.

Однако вместе с тем увеличилось и число поддельной икры. Роскачество сообщает о подобных случаях. В Подмосковье, Ростове-на-Дону и других регионах выявлены банки деликатеса с фальшивыми адресами производителей. Никто не отравился, но тем не менее Роскачество предупреждает о возможном низком качестве такой икры. Ведомство планирует в ближайшее время провести комплексную проверкупопулярного продукта по 50 параметрам.

Глава Росрыболовства удивил заявлением о ценах на красную икру

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков огорошил общественность неожиданным заявлением. По словам главы федерального агентства, цены на красную икру снизились вдвое (подробности)

Икра: красная и прекрасная

Помните крылатую фразу из советского кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию»: «Икра черная, красная… Заморская икра… баклажанная!»? Так вот, это не имеет никакого отношения к исторической правде: во времена Ивана Грозного красную икру на Руси не ели (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дневник сыровара: Как я собрался заработать на новом законе для самозанятых
С 1 января в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях начинается эксперимент по налогу для самозанятых. Подмосковный фермер Олег Сирота обнаружил, что новая система поможет ему существенно сэкономить в работе с шабашниками
Почем тефтели для депутатов: "Комсомолка" посчитала "индекс столовой" Госдумы
Мы посмотрели, на сколько вырос средний чек на обед для наших парламентариев за те два года, что они исполняют свои обязанности, и сравнили с официальными данными Росстата [инфографика, подкаст]
Новости 24
Володин передал Роухани слова приветствия от Путина
В Париже студенты встали на колени в знак протеста против действий полиции
Число задержанных на протестах в Париже превысило 480 человек
Названы самые «новогодние» города России и мира
В Париже полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов»
У посольства РФ в Италии нет данных о пострадавших в давке россиянах
Спецслужбы Великобритании усилят давление на российских бизнесменов
Пожарные проверяют информацию о задымлении на Киевском вокзале в Москве
Украинская «бригада будущего» получила на вооружение старую советскую технику
Перед протестами «желтых жилетов» в Париже задержали 300 человек
Число интернет-пользователей превысило половину населения Земли
Пять человек пострадали в ДТП с трактором у аэропорта Домодедово
Илон Маск объяснил свое «необычное» поведение
Рыбак с Маршалловых островов выловил партию кокаина на $4 млн
Канадские ВМС за год перехватили у берегов Латинской Америки более 17 тонн кокаина
В сети появилось видео с места давки в итальянском клубе
Апелляционный суд в США оставил в силе запрет на исполнение указа Трампа
В Канаде отложили слушания по делу финдиректора Huawei
Кабинет Мэй призвал ее уйти в отставку
Захарова оценила принятие ОБСЕ документа по безопасности журналистов
В Южной Корее сошел с рельсов скоростной пассажирский поезд
В давке в итальянском ночном клубе погибли шесть человек
Порошенко сфотографировался с солдатом, носящим эмблему дивизии СС
Трамп и Тиллерсон обменялись критическими замечаниями в адрес друг друга
В Росрыболовстве заявили о резком падении цен на красную икру
Погода в Москве на 8 декабря 2018 года: температура воздуха опустится до -6 градусов