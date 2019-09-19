Московские таксисты поддержали ограничения для агрегаторов

СЕГОДНЯ 13:29 2019-09-19T13:29:14+03:00

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В Госдуму РФ поступило предложение ограничить законодательно долю машин в регионах, которые будут подключены к одному агрегатору. С такой инициативой выступили организация «Коллективная защита» и «Синие ведерки». В Профсоюзе московских таксистов поддержали эту идею, но добавили от себя одно условие.

«Нужно смотреть, какое именно ограничение по машинам получится. Например, в Москве сейчас 50-60 тыс. автомобилей, а планка может быть в 100 тыс, тогда здесь не получается этого регулирования. Если сделать в реальных пределах, то увеличится конкуренция, что приведет к желаемым результатам по цене и качеству поездок», - цитирует главу профсоюза Вячеслава Смирнова ИА НСН.

При этом эксперт добавил, что было бы лучше, если бы конкуренция в городах была свободной, однако на сегодняшний день агрегаторы грешат монополизацией и полностью забирают рынки себе. В связи в этим в профсоюзе признали необходимость введения какого-то регулирования.

ИСТОЧНИК KP.RU