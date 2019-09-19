В выходные москвичей ждет мокрый снег

СЕГОДНЯ 13:50 2019-09-19T14:11:11+03:00

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Уже в ближайшие выходные 21-22 сентября в Москве ожидается первый снег. Более того жителей столицы ждет резкое понижение атмосферного давления с сильными порывами ветра до 22 метров в секунду. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Наиболее неблагоприятным и некомфортным днём будет воскресенье: и дождь, и мокрый снег. Будет облачная погода, солнышка мы не увидим», — передает ТАСС слова специалиста.

По словам Вильфанда, в выходные москвичей ждут «нудные и продолжительные осадки». Столбик термометра днем покажет 5…7 градусов тепла. Однако из-за осадков и сильного ветра будет казаться, что показатели термометра ниже ноля. «Очень некомфортные выходные прогнозируются», - отметил синоптик.

Однако начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин добавил, что осадки будут локальными и краткосрочными.

«Тем не менее по сравнению с югом России погодная ситуация спокойная ... в ближайшие дни — четверг и пятницу — ухудшения погоды ждать не стоит», - цитирует эксперта RT.

Как писал сайт kp.ru, на текущей неделе в столицу пришел гигантский циклон-«паук», который принес с собой «полчища» дождевых туч и воздух арктического происхождения. Более того первые заморзки и первый снег к выходным. Также по Москве прошла «барическая пила».

ИСТОЧНИК KP.RU