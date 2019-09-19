2019-09-19T16:07:09+03:00
Политика

Киев готов обсуждать с Москвой различные сроки продления контракта по транзиту газа

В Брюсселе стартовал третий раунд переговоров
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Киев сообщил о готовности обсуждать с Москвой различные сроки продления контракта по транзиту газаКиев сообщил о готовности обсуждать с Москвой различные сроки продления контракта по транзиту газаФото: REUTERS
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Киев готов обсуждать с Москвой различные сроки как краткосрочного, так и долгосрочного продления контракта на транзит российского газа в Европу. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Министр отметил, что этот вопрос все еще остается предметом обсуждения на очередном раунде трехсторонних переговоров (Россия, Евросоюз, Украина) по транзиту газа, который начнется в Брюсселе в 19 часов по мск. 19 сентября.

«Будут переговоры позже с российской стороной. Все обсудим, и проговорим, и потом по результатам все скажем», - прокомментировал он вопрос о пролонгации соглашения на год.

Как писал сайт kp.ru, ранее Оржель сообщил, что украинские представители на предстоящих трехсторонних консультациях по газу предложат Москве заключить транзитный контракт сроком на десять лет. При этом, минимальный объем поставок топлива в год должен составлять в 60 миллиардов кубометров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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