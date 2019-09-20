2019-09-20T01:30:12+03:00
Политика

У офиса Зеленского проходит акция против «формулы Штайнмайера»

Демонстранты держат в руках флаги Украины и красно-черные флаги «Организации украинских националистов»*
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Киеве у офиса президента Украины Владимира Зеленского при участии радикалов проходит акция против «формулы Штайнмайера». На мероприятии собрались несколько сотен человек, которые позиционируют себя, как активисты и волонтеры. Отмечается, что демонстранты держат в руках флаги Украины и красно-черные флаги «Организации украинских националистов»*

* Запрещенная на территории России организация

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
США обвинили Южную Корею в незаконном рыболовстве
Американский генерал порассуждал о планах атаки на Россию
Правозащитник предсказал «новые вспышки насилия» в СУАР, если лагеря для уйгуров не расформируют
Глава Всемирного конгресса уйгуров прокомментировал ситуацию с русскими на Украине
Россия успешно прошла отбор на тендер по строительству АЭС в Саудовской Аравии
Истребитель-бомбардировщик потерял в небе над Германией два топливных бака
Российская разведка собирает данные об атаках на НПЗ Саудовской Аравии
Двух сотрудников постпредства Кубы при ООН выдворяют из США
Лавров дважды за сутки обсудил с Маасом ситуацию в Донбассе
В Анталье усилят контроль за безопасностью в бассейнах отелей
США решили изучить работу саудовской системы ПВО после атаки дронов
В небе над пригородом Дамаска уничтожен беспилотник
Власти Украины планируют доплачивать за съемки антироссийских фильмов
Путин нашел ошибки в планировании программы импортозамещения
В Минтруде назвали условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
СБ ООН отклонил резолюцию по Идлибу из-за позиции России и Китая
Фонтан Треви в Риме засиял по-новому
Названы самые перспективные профессии по версии учащихся и их родителей
Генпрокуратура России просит изменить приговор Павлу Устинову
Путин сократил трудовой стаж для получения гражданства России
Надежда Савченко стала комментатором на украинском телеканале
Умер Сергей Афанасьев - актер из "Дальнобойщиков" и "Часа Волкова"
Россия готова продлить контракт на транзит газа через Украину
Посол Украины в Сербии призвал «мирно развалить» Россию
В Брюсселе стартовали переговоры России, Украины и ЕС по газовому вопросу
Франция вновь отказала Сноудену в предоставлении убежища