У офиса Зеленского проходит акция против «формулы Штайнмайера»

СЕГОДНЯ 01:30 2019-09-20T01:30:12+03:00

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В Киеве у офиса президента Украины Владимира Зеленского при участии радикалов проходит акция против «формулы Штайнмайера». На мероприятии собрались несколько сотен человек, которые позиционируют себя, как активисты и волонтеры. Отмечается, что демонстранты держат в руках флаги Украины и красно-черные флаги «Организации украинских националистов»*

* Запрещенная на территории России организация

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ИСТОЧНИК KP.RU