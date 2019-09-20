У офиса Зеленского проходит акция против «формулы Штайнмайера»
Демонстранты держат в руках флаги Украины и красно-черные флаги «Организации украинских националистов»*
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В Киеве у офиса президента Украины Владимира Зеленского при участии радикалов проходит акция против «формулы Штайнмайера». На мероприятии собрались несколько сотен человек, которые позиционируют себя, как активисты и волонтеры. Отмечается, что демонстранты держат в руках флаги Украины и красно-черные флаги «Организации украинских националистов»*
* Запрещенная на территории России организация
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ИСТОЧНИК KP.RU
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