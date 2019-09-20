2019-09-20T06:05:53+03:00
Происшествия

В Конго при нападении на лагерь переселенцев погибли почти 30 человек

Серия атак была направленна именно против мирных жителей
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Конго при нападении на лагерь переселенцев погибли почти 30 человекВ Конго при нападении на лагерь переселенцев погибли почти 30 человек
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В Конго в провинции Итури при атаке на лагерь вынужденных переселенцев погибли около трех десятков человек. Отмечается, что нападения были направлены именно на мирных жителей в том числе и детей. Последние несколько месяцев они спасались от этнических столкновений между фермерскими и скотоводческими общинами.

По данным агентства Reuters, атаки в провинции Итури в основном направлены против скотоводов хема, которые уже давно вступают в конфликт с фермерами ленду из-за права на выпас скота и политического представительства. Однако кто-именно напал на лагерь неизвестно.

Сайт kp.ru писал ранее, что 16 человек погибли, десятки ранены при налете боевиков на рудник в Конго. А местные тем временем СМИ сообщали о 40 жертвах нападения и 45 пострадавших.Боевики ворвались в деревню Мпама (Mpama), расположенную недалеко от оловянного рудника в городке Биси (Bisie).

ИСТОЧНИК KP.RU

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