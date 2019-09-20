Космонавта не утвердили в руководящую должность из-за жены-американки

СЕГОДНЯ 09:50 2019-09-20T09:50:29+03:00

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Кандидатуру космонавта Юрия Маленченко не утвердили на должность первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за жены с американским гражданством.

«Его кандидатура не прошла процедуру согласования в службе безопасности Роскосмоса из-за гражданства жены», — передают РИА «Новости» слова источника в ракетно-космической отрасли.

Уточняется, что данная должность подразумевает допуск к конфиденциальной информации.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в 2003 году космонавт женился на американской гражданке российского происхождения Екатерине Дмитриевой. Церемония бракосочетания была первой в истории космической свадьбой: жених находился на борту Международной космической станции, как положено, во фраке, а невеста в Центре управления полетами в штате Техас. На ней было белое платье. Текст свадебной церемонии звучал из динамиков МКС.

ИСТОЧНИК KP.RU