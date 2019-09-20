В Росгидромете сделали прогноз на предстоящую зиму

СЕГОДНЯ 14:30 2019-09-20T15:06:59+03:00

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Росгидромет сделал прогноз на предстоящую зиму. Несмотря на похолодание, которое пришло в Россию в двадцатых числах сентября, осень и зима будут в пределах климатической нормы.

Только в Центральном федеральном округе возможны сильные морозы, делятся сведениями синоптики.

Шесть холодных месяцев: с октября по март на большей части страны температурный фон будет выше среднестатистических значений за последние годы.

Ноябрь ожидается умеренным и не примечательным по перепадам температур, а вот октябрь запомнится значениями ниже нормы на юге Сибири и Дальнем Востоке.

Первый месяц зимы сохранятся средние температуры почти на всей территории России, только на севере Урала и Сибири, немного ниже — юг Западной Сибири будет выше среднеклиматических значений.

В январе на север Якутии установятся сильные морозы, а вот Северо-Западный федеральный округ будет в границах ниже нормы.

Последний зимний месяц будет холоднее, чем в 2018 году на большей части страны. А вот март принесет потепление. Весна в 2020 году обещается прийти строго по календарю, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU