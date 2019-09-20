2019-09-20T15:55:36+03:00
Политика

Украина рассматривает возможность покупки российского газа

Контракт с «Газпромом» истекает в декабре 2019 года
Юлия САЛЬНИКОВА
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Новый газовый контракт пока не подписанНовый газовый контракт пока не подписанФото: REUTERS
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Украина допускает возможность покупки российского газа после того, как в декабре 2019 года истечет контракт с «Газпромом». Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель. Как сообщает РИА Новости, украинцы рассчитывают на новый договор, но «не с Газмпромом».

- Определенный объем мы были бы заинтересованы получить на конкретных основаниях… Но это вопрос консультаций между сторонами, - сказал Оржель.

Он также добавил, что это дело не политическое, а экономическое, основанное на "взаимовыгодном сотрудничестве".

Ранее сайт kp.ru писал, что Украина рассчитывала на долгосрочный контракт с "Газпромом" на десять лет. Однако, ряд СМИ со ссылкой на свои источники заявили, что вероятно договор будет краткосрочным, всего на год. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что планирует сесть за стол переговоров в сентябре и обсудить детали нового контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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