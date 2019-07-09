Зеленский рассказал об ожиданиях украинской стороны по транзиту российского газа в сентябре

СЕГОДНЯ 08:56 2019-07-09T08:58:07+03:00

Действующий контракт на транзит газа РФ в Европу через Украину истекает в конце 2019 года

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Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев надеется достичь соглашения с РФ по транзиту газа через украинскую территорию в сентябре этого года.

Известно, что действующий документ на транзит газа РФ в Европу через Украину истекает в конце 2019 года. Тем не менее стороны до сих пор не подписали новое соглашение.

- Насколько мне известно, планируется продолжить этот разговор в декабре. Но это вопрос энергетической безопасности Украины заключается в том, что в сентябре мы хотим сесть за стол и решить этот вопрос, - заявил Зеленский каналу NewsOne.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Украина нашла новый способ закупки газа у России. Представитель Владимира Зеленского в кабмине отметил, что во время поездки в РФ политикам Юрию Бойко и Виктору Медведчуку следовало заключить контракт с Москвой.

ИСТОЧНИК KP.RU