2019-07-09T08:58:07+03:00
В мире

Зеленский рассказал об ожиданиях украинской стороны по транзиту российского газа в сентябре

Действующий контракт на транзит газа РФ в Европу через Украину истекает в конце 2019 года
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Зеленский рассказал об ожиданиях украинской стороны по транзиту российского газа в сентябреЗеленский рассказал об ожиданиях украинской стороны по транзиту российского газа в сентябреФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев надеется достичь соглашения с РФ по транзиту газа через украинскую территорию в сентябре этого года.

Известно, что действующий документ на транзит газа РФ в Европу через Украину истекает в конце 2019 года. Тем не менее стороны до сих пор не подписали новое соглашение.

- Насколько мне известно, планируется продолжить этот разговор в декабре. Но это вопрос энергетической безопасности Украины заключается в том, что в сентябре мы хотим сесть за стол и решить этот вопрос, - заявил Зеленский каналу NewsOne.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Украина нашла новый способ закупки газа у России. Представитель Владимира Зеленского в кабмине отметил, что во время поездки в РФ политикам Юрию Бойко и Виктору Медведчуку следовало заключить контракт с Москвой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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