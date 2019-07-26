Россия и дальше будет поставлять Украине газ

СЕГОДНЯ 13:30 2019-07-26T13:30:02+03:00

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Россия намерена заключить с Украиной краткосрочное соглашение о транзите газа в Европу. Нынешнее истекает в 2020 году.

- Украина надеется на долгосрочную сделку на 10 лет. Это не выгодно, - заявил источник Reuters. - Устроит сделка на один год, чтобы можно было нарастить мощности и запустить оба «потока».

В данном случае речь идет о «Северном» и «Турецкий» потоки. При этом позицию Москвы подтвердил еще несколько источников издания, один из ЕС, а два из «Газпрома». В Минэнерго России комментировать информацию отказались.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял о надеждах Киев достичь соглашения с РФ по транзиту газа через украинскую территорию в сентябре этого года. А «Нафтогаз» тем временем готовится к перебоям с транзитом российского газа через Украину.

ИСТОЧНИК KP.RU