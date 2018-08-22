2018-08-22T02:24:24+03:00
В мире

Латвия и Эстония договорились вместе требовать от России денег за «советскую оккупацию»

Об этом объявили министры юстиции двух прибалтийских стран, считающих себя «пострадавшими» от СССР
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Эстония и Латвия хотят взыскать с России ущерб за «советскую оккупацию»Эстония и Латвия хотят взыскать с России ущерб за «советскую оккупацию»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Латвия и Эстония решили совместными усилиями попытаться взыскать с России компенсацию «ущерба», якобы нанесенного им в советские времена. Об этом объявили министры юстиции двух прибалтийских стран Дзинтарс Разначс (Латвия) и Урмас Рейнсалу (Эстония).

Во вторник, 21 августа, в Риге прошло первое совместное заседание правительств обеих бывших республик СССР, посвященное столетию обоих государств. На этой встрече представители латвийского и эстонского кабминов решили сотрудничать «в увековечивании и осмыслении исторического наследия».

После чего главы Минюстов выступили с совместным заявлением, в котором «подчеркнули важность сохранения памяти о человеческих потерях, понесённых из-за советской оккупации, и изучения возможностей выдвинуть требование о возмещении ущерба к Российской Федерации как правопреемнице Советского Союза». Текст заявления обнародован на сайте эстонского юридического ведомства.

Кроме того, министры Разначс и Рейнсалу обменялись планами по осуществлению этой идеи и обсудили дальнейшие действия в заданном направлении, вплоть до обращения за помощью в ООН.

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Подсчет компенсаций за «советскую оккупацию» стал в Прибалтике уже национальной забавой. Из года в год с заезженной темы стряхивают нафталинчик, обновляют цифры и выставляют Москве счет (подробности).

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