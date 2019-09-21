Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

СЕГОДНЯ 04:53 2019-09-21T04:53:42+03:00

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Новороссийскую епархию и совершит литургию в Геленджике

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Православные христиане в субботу, 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. В этом году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Новороссийскую епархию и совершит литургию в Геленджике.

- В праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Новороссийскую епархию. В Свято-Вознесенском кафедральном соборе города Геленджика Святейший Патриарх совершит Божественную литургию, - сообщает пресс-служба епархии.

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ИСТОЧНИК KP.RU