Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Новороссийскую епархию и совершит литургию в Геленджике
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Православные христиане в субботу, 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. В этом году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Новороссийскую епархию и совершит литургию в Геленджике.
- В праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Новороссийскую епархию. В Свято-Вознесенском кафедральном соборе города Геленджика Святейший Патриарх совершит Божественную литургию, - сообщает пресс-служба епархии.
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ИСТОЧНИК KP.RU