2019-09-21T05:23:20+03:00
Политика

Глава украинского МИД отрицает, что Трамп давил на Зеленского во время телефонного разговора

Пристайко отметил, что беседа была долгой, но дружеской
Мария ИГНАТЬЕВА
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что давления со стороны президента США Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского во время их телефонного разговора не было. Он уточнил, что американский лидер не настаивал на сотрудничестве Киева и Вашингтона по расследованию в отношении бывшего американского вице-президента Джозефа Байден.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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