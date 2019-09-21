Руководство «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с Тухелем

СЕГОДНЯ 14:03 2019-09-21T14:03:54+03:00

Боссов «МЮ» все еще интересует Томас Тухель, несмотря на то, что контракт с Сульшером -действующий

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Всего спустя полгода как Уле-Гуннар Сульшер поставил подпись под новым трехлетним контрактом с «Манчестером Юнайтед» в марте 2018 года, боссы клуба начали вести переговоры с главным тренером «ПСЖ» Томасом Тухелем, сообщают французские СМИ.

По сообщениям Le 10 Sport, «Манчестер Юнайтед» планирует подписать Томаса Тухеля, если к концу сезона 2019-2020 команда Сульшера будет показывать такие же мало впечатляющие результаты.

Однако, согласно информации того же издания, «красным дьяволам» в борьбе за немецкого специалиста придется сразиться с «Барселоной», главный тренер которой перестал соответствовать уровню клуба.

Томас Тухель считается одним из лучших тренеров в Европе. Его «ПСЖ» в среду обыграл дома «Реал Мадрид» Зидана с разгромным счетом (3-0) в Лиге Чемпионов. К тому же, «парижане» заметно усилились в летнее трансферное окно еще и игровым составом. В частности, ряды «ПСЖ» пополнили вратарь «Реал Мадрида» Кейлор Навас, потерявший свое место у «сливочных», и нападающий «Интера» Мауро Икарди, так же попавший у своего клуба в немилость.

«ПСЖ» Тухеля безоговорочно лидирует в своем чемпионате, имея после 5 туров чемпионата Франции 4 победы и 1 проигрыш, а «Манчестер Юнайтед» Сульшер в чемпионате Англии располагается на 5-м месте, имея в своем активе лишь две победы, благодаря реализованным пенальти, один проигрыш и две ничьи.

ИСТОЧНИК KP.RU