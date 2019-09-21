2019-09-21T14:03:54+03:00
Спорт

Руководство «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с Тухелем

Боссов «МЮ» все еще интересует Томас Тухель, несмотря на то, что контракт с Сульшером -действующий
Дарья КРЫЛОВА
Поделиться:
Томас Тухель считается одним из лучших тренеров в ЕвропеТомас Тухель считается одним из лучших тренеров в ЕвропеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Всего спустя полгода как Уле-Гуннар Сульшер поставил подпись под новым трехлетним контрактом с «Манчестером Юнайтед» в марте 2018 года, боссы клуба начали вести переговоры с главным тренером «ПСЖ» Томасом Тухелем, сообщают французские СМИ.

По сообщениям Le 10 Sport, «Манчестер Юнайтед» планирует подписать Томаса Тухеля, если к концу сезона 2019-2020 команда Сульшера будет показывать такие же мало впечатляющие результаты.

Однако, согласно информации того же издания, «красным дьяволам» в борьбе за немецкого специалиста придется сразиться с «Барселоной», главный тренер которой перестал соответствовать уровню клуба.

Томас Тухель считается одним из лучших тренеров в Европе. Его «ПСЖ» в среду обыграл дома «Реал Мадрид» Зидана с разгромным счетом (3-0) в Лиге Чемпионов. К тому же, «парижане» заметно усилились в летнее трансферное окно еще и игровым составом. В частности, ряды «ПСЖ» пополнили вратарь «Реал Мадрида» Кейлор Навас, потерявший свое место у «сливочных», и нападающий «Интера» Мауро Икарди, так же попавший у своего клуба в немилость.

«ПСЖ» Тухеля безоговорочно лидирует в своем чемпионате, имея после 5 туров чемпионата Франции 4 победы и 1 проигрыш, а «Манчестер Юнайтед» Сульшер в чемпионате Англии располагается на 5-м месте, имея в своем активе лишь две победы, благодаря реализованным пенальти, один проигрыш и две ничьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Киеве объяснили причину отказа участвовать в сессии ПАСЕ
Женщина пыталась попасть на ужин с Роналду, представившись работницей МакДональдса
Девушка из Армении плачет вместо слез кристаллами
WADA о проверке московской антидопинговой лаборатории: Преждевременно обсуждать этот вопрос
Росгвардия проводит проверку по факту суицида двух сотрудников
Политолог назвал отправку американских военных на Ближний Восток «битвой за мировую гегемонию»
В правительстве одобрили законопроект о субсидиях для неработающих пенсионеров
В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ из-за «игнорирования интересов Киева»
Скабеева ответила украинской журналистке на критику в адрес России
В сауне у жительницы Финляндии обнаружили незаконно вывезенных из России волков
The Washington post: Трамп считает политику Украины бессмысленной
В МИД Ирана ответили на санкции США: «Американская политика потерпела поражение»
Во время школьного футбольного матча в Филадельфии произошла перестрелка
Китайских журналистов будут проверять на верность Си Цзиньпину с помощью тестирования
Медики назвали первые признаки болезни Альцгеймера
Разведка США обеспокоена разговором Трампа с Зеленским
«Не улыбаются и ставят сумку в метро на колени»: Немецкий журналист сравнил быт россиян с европейцами