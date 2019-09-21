2019-09-22T00:02:10+03:00
Происшествия

Под Одессой столкнулись грузовик и маршрутка, погибли девять человек

Еще четыре пассажира микроавтобуса получили травмы и были доставлены в больницу [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Спасатели, медики и следователи работают на месте аварииСпасатели, медики и следователи работают на месте аварииФото: Кадр видео
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В субботу, 21 сентября, в Одесской области Украины произошла авария, которая унесла жизни девяти человек. Еще четверо получили травмы и были доставлены в больницу.

На трассе шедшая в Одессу маршрутка столкнулась с грузовиком, в результате оба автомобиля получили серьезные повреждения. Как сообщили в областном управлении полиции, микроавтобус был «переполнен людьми».

ДТП произошло днем. На месте работали медики, спасатели и оперативно-следственная группа. Причины смертельного ДТП устанавливаются. Возбуждено уголовное дело, передает телеканал RT.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших, добавив, что безопасность на дорогах, особенно в сфере пассажирских перевозок, должна быть наивысшим приоритетом.

«После установления всех обстоятельств правоохранители должны дать надлежащую оценку действиям всех причастных к трагедии, а виновные в ней – понести установленную законом ответственность», - написал он.

В Одесской области девять человек погибли при столкновении грузовика с маршруткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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