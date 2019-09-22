2019-09-22T08:39:54+03:00
Политика

В Госдепе США обеспокоились арестом членов «Свидетелей Иеговы» в России

Ранее в адепте запрещенной в нашей стране организации получили от 3,5 до 2 лет колонии за экстремизм
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Госдепе США обеспокоены в связи с арестом членов «Свидетелей Иеговы» в РоссииВ Госдепе США обеспокоены в связи с арестом членов «Свидетелей Иеговы» в РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Соединённые Штаты обеспокоены в связи с арестом членов организации «Свидетели Иеговы»* в Саратове. Соответствующие заявление сделала глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

«Глубоко обеспокоены решением суда в Саратове заключить в тюрьму шестерых членов организации «Свидетели Иеговы» за их мирную религиозную деятельность», — написала глава ведомства в своём Twitter.

От имени Соединённых Штатов, Морган Ортэгус призвала Москву «уважать право своих граждан на свободу вероисповедания и прекратить ложно обвинять "Свидетелей Иеговы"* в экстремизме».

Как сообщал сайт kp.ru, 20 сентября, шесть адептов «Свидетелей Иеговы»* в Саратове были к тюремным срокам. Они получили от 3,5 до 2 лет колонии за экстремизм

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» - религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России

ИСТОЧНИК KP.RU

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